Aria di Sardegna alla “Vogue de Carouge”, la rassegna culturale che si svolge nel cuore della città di Ginevra. Alla tradizionale festa popolare, che si svolge da decenni, era presente anche l’associazione regionale sarda di Ginevra, presieduta da Lorenzina Zuddas (segretario Davide Caria), con uno stand dedicato ai prodotti sardi.

Un appuntamento molto atteso perché arrivato dopo due anni di stop dovuti alla pandemia da coronavirus: in Place de Sardaigne i numerosi volontari del circolo hanno preparato specialità isolane come malloreddus alla campidanese e maialetto da latte arrosto.

“La presidente ha oggi tra le sue priorità quella di aprirsi ai giovani, con l'obiettivo di garantire un ricambio generazionale indispensabile per la sopravvivenza dell'associazione”, spiega Cinzia Cadeddu, che si è sentita “accolta come una figlia tra gli emigrati sardi del cantone di Ginevra, un luogo in cui ci si può sentire più vicini alla propria terra di origine tra profumi, sapori e conterranei di tutte le età”.

