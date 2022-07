Prestigioso riconoscimento per Gianluca Piredda al 25° RiminiComix, l'importante Mostramercato del fumetto inserita nel festival internazionale CartoonClub: lo sceneggiatore sassarese ha ottenuto la menzione speciale della Giuria del Premio Fede a Strisce per “Sangue Reale” (disegni di Leo Sgarbi), l'avventura di Dago uscita su Lanciostory in cinque parti, ambientata tra la Francia e Torino, che racconta l’arrivo della Sindone in Italia.

Questa la motivazione per il riconoscimento della storia dedicata al giannizzero nero che Piredda segue ormai da cinque anni per l'editrice Aura: “Uno dei simboli della fede cristiana, la Sacra Sindone, trattato in maniera rispettosa e avvincente in una storia tipicamente avventurosa, e pubblicata da un editore non confessionale e da edicola”.

Annata decisamente felice per lo scrittore quarantacinquenne. Il personaggio di “Airboy” ha suscitato nuovamente gli interessi degli editori esteri ed è pubblicato in Danimarca, Brasile, Argentina e Giappone, dove dovrebbero uscire anche le storie di altri personaggi pubblicati con Aurea, come Freeman.

Inoltre, dopo lo sbarco negli Usa, Dracula in the West approda in Polonia.

