In nome del gemellaggio che da dieci anni unisce le due realtà, a Rakovski, in Bulgaria, è stata organizzata una mostra fotografica dedicata a Nuoro e alla sua provincia. L’esposizione, a cura del circolo sardo “Sardica” di Sofia e del locale Comune, è stata inaugurata il 3 febbraio e sarà visitabile per un mese.

Le immagini, spiega dall’associazione sarda Carlo Manca, «sono accompagnate da una didascalia in italiano e bulgaro e, scattate da Graziano Secchi, sono state fornite dal Comune di Nuoro, per questo ringraziamo il sindaco Andrea Soddu e Marcello Calia, consigliere comunale e presidente della commissione Cultura, spettacolo e tradizioni popolari».

Alla cerimonia d’apertura hanno partecipato tante personalità bulgare e italiane, come vari deputati del parlamento bulgaro, il sindaco di Rakovski Pavel Gudierov, il console italiano per la regione di Plovdiv Giuseppe de Francesco, il presidente di Confindustria Bulgaria Roberto Santorelli, alcuni componenti del circolo sardo.

(Unioneonline/s.s.)

***

Potete inviare le vostre lettere, foto, video e notizie a isardinelmondo@unionesarda.it

© Riproduzione riservata