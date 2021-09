Politici, addetti ai lavori e rappresentanti degli emigrati sardi si ritroveranno a Ginevra per un convegno sulla valorizzazione dei beni culturali territoriali dell’Isola in ambito europeo.

L’appuntamento è per il 25 settembre alla sala Université Ouvrière, Place des Grottes 3, a partire dalle 19.

Sara l’occasione per fare un viaggio attraverso la cultura, la storia e il paesaggio della Sardegna: luoghi come il Parco Regionale di Porto Conte e quello dell’Asinara, l’antica Città fenicio-punica di Nora e il Villaggio nuragico di Barumini.

Dopo i saluti istituzionali e l’introduzione al progetto – con interventi di Alessandra Zedda, assessore del Lavoro, Formazione, Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale Regione Autonoma della Sardegna; Antonio Mura, presidente Federazione Circoli Sardi in Svizzera; Lorenzina Zuddas, presidente Associazione Regionale Sarda Circolo di Ginevra – ci sarà la presentazione del progetto “Valorizzazione dei beni culturali territoriali della Sardegna in ambito europeo”, con Domenico Scala, presidente onorario della Federazione dei circoli sardi in Svizzera; Federico Piras, ricercatore dell’Università di Sassari; Alessandra Nieddu, biologa-nutrizionista; Leonardo Canonico, amministratore Fides Consulta Gmbh. Seguiranno un dibattito col pubblico e la sintesi finale.

La serata sarà allietata dal gruppo etnomusicale “Cuncordias” con launeddas, fisarmonica e organetto.

(Unioneonline/s.s.)

Potete inviare le vostre lettere, foto, video e notizie a isardinelmondo@unionesarda.it

© Riproduzione riservata