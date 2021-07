Una composizione imponente di 50 minuti divisa in tre sezioni: Inferno (9 brani come i 9 cerchi), Purgatorio (7 “cornici”) e Paradiso, con 9 brani come i 9 cieli concentrici.

Si intitola “Sguardi sulla Divina Commedia” l'opera del compositore e pianista Roberto Piana che Antonio Pompa-Baldi proporrà in prima esecuzione assoluta il 7 agosto al Duszniki International Chopin Piano Festival.

La tradizionale manifestazione, nella quale convergono i maggiori pianisti mondiali, è giunta alla edizione numero 76 e come sempre si svolge nella città polacca nella quale amava soggiornare il giovane Chopin.

L'idea di una composizione sul capolavoro della letteratura coincide con il 700esimo anniversario della morte di Dante Alighieri.

Il compositore sassarese Roberto Piana spiega: “È un’opera fortemente strutturata, per certi versi sibillina, i riferimenti al testo poetico sono numerosi, alcuni evidenti ma altri celati. È una composizione che si può apprezzare mediante l’ascolto ma anche attraverso la lettura e analisi della partitura. Per i non professionisti credo sia necessaria una guida all’ascolto, affinché la composizione venga compresa della sua interezza. La composizione è scritta per Pompa-Baldi e sapere che sarà lui a offrirne la prima esecuzione non solo mi rassicura ma ancora una volta mi riempie di orgoglio”.

