Il Gruppo folk di Putifigari protagonista al Festival polka in PoloniaLa manifestazione ha riunito gruppi folkloristici provenienti da numerosi Paesi del mondo
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Il Gruppo Folk di Putifigari in questi giorni ha rappresentato con orgoglio il paese al 9° International Folk Festival Polka 2026, svoltosi a Bychlew, in Polonia. La manifestazione ha riunito gruppi folkloristici provenienti da numerosi Paesi del mondo, offrendo un’importante occasione di incontro, scambio culturale e valorizzazione delle tradizioni popolari. In occasione della cerimonia inaugurale del Festival sono stati consegnati alcuni ricordi e omaggi realizzati anche in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Putifigari, quale segno di amicizia, accoglienza e promozione della identità e del territorio. L’amministrazione ha ringraziato i componenti del Gruppo Folk per l’impegno, la passione e la dedizione con cui continuano a essere ambasciatori della storia e delle radici locali promuovendo nel mondo le tradizioni di Putifigari. Il Festival proseguirà nei prossimi giorni portando sul palco le diverse esibizioni di ciascuno dei paesi.