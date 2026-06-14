I New York Knicks di Riccardo Fois campioni Nba dopo 53 anniStorica vittoria contro gli Spurs di San Antonio. Festeggia anche l’ex cestista sardo oggi assistente del coach Mike Brown
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Dopo 53 anni i New York Knicks entrano nella storia del basket americano vincendo il titolo Nba dopo aver battuto nelle Finals gli Spurs di San Antonio 94-90. Una vittoria (4-1 il risultato complessivo della serie) che ha fatto esplodere di gioia i tifosi della Grande Mela che attendevano il successo dal 1973.
Migliaia le persone radunate davanti ai maxi-schermi allestiti in tutta la città, invasa dai colori blu e arancioni, per un’impresa celebrata come storica anche dal sindaco Zohran Mamdani e dal presidente Usa Donald Trump.
Una vittoria che parla anche sardo, grazie a Riccardo Fois, ex cestista della Santa Croce Olbia e membro dello staff tecnico della Nazionale, oggi assistente del coach dei Knicks Mike Brown.
(Unioneonline/l.f.)