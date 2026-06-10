Brilla la stella di Francesca Pusceddu alla IX Edizione del Concorso Lirico Internazionale Tullio Serafin, che si è tenuto nel Teatro Olimpico di Vicenza. Il soprano sardo ha ricevuto il Premio Daniela Dessì, intitolato al celebre soprano genovese che fra i tanti riconoscimenti ebbe pure l'Oscar della Lirica.

Nata come violinista ma poi passata al canto, Francesca Pusceddu ha debuttato nel 2017 come Musetta ne La Bohème, diretta da Sybrand van der Werf e due anni dopo ha vinto l'audizione dell'ente sassarese de Carolis come miglior talento emergente dell'isola.

Sul suo profilo social Francesca Pusceddu si è detta molto emozionata e ha voluto ringraziare "prima di tutto il Maestro Fabio Armiliato e il Maestro Andrea Castello, e tutta la giuria del concorso composta da Sovrintendenti e Casting director di prestigiosi teatri". Ha poi fatto una dedica: "A mio Suocero che ci ha lasciati proprio ieri. Una persona speciale che mi ha sempre incoraggiato".

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