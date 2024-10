Nei giorni scorsi, il “Coro Ghentiana” di Ruinas è stato ospite della “Polifonica Materana Pierluigi da Palestrina”, in una due giorni, svoltasi tra Tursi e Matera, in Basilicata, intitolata “Voci dalla Sardegna”. Nella giornata di sabato scorso il gruppo diretto da Giovanni Andrea Puddu si è esibito nel Centro Polifunzionale San Giuseppe di Tursi, assieme al Coro Polifonico “Regina Anglonensis”, mentre il giorno seguente, all’interno del Museo Archeologico Nazionale “Domenico Ridola” di Matera, con la “Polifonica Materana Pierluigi Da Palestrina”, del maestro Carmine Antonio Catenazzo. “La bellezza unica di questa città – commentano dal gruppo - con i suoi storici sassi e la sua ricca cultura, ha arricchito profondamente la nostra esperienza e ci ha offerto un’opportunità di crescita personale e artistica. Desideriamo esprimere la nostra sincera gratitudine al Coro della Polifonica Materana, alla presidente Grazia e al direttore Carmine Antonio Catenazzo. Un ringraziamento particolare va anche all'Associazione Cori Basilicata ABACO e al Coro Polifonico Regina Anglonensis di Tursi, diretto da Francesco Muscolino, per aver contribuito a rendere questa esperienza un'opportunità di scambio culturale di grande valore. Al rientro in Sardegna, portiamo con noi un bagaglio arricchito di esperienze, nuovi legami e stimoli artistici che continueranno a nutrire il nostro percorso musicale”.

