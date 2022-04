Dopo Istanbul, Atene, Vercelli, Tel Aviv e Roma, prosegue il viaggio nel mondo di "Visioni Sarde", rassegna che punta a promuovere la Sardegna all'estero attraverso la presentazione di opere di giovani autori che ne comunichino il suo ineguagliabile patrimonio storico, culturale e sappiano percepirla come luogo di grandi emozioni espresse dal carattere della sua gente.

La nuova tappa è al circolo culturale sardo "Coghinas" di Bodio, in Svizzera, dove saranno proiettati i film di "Visioni Sarde".

L'appuntamento con il cinema sardo è, dunque, per domenica 24 aprile, alle 15, nella sede sociale in via Stazione, 1. Con l'organizzazione della vice presidente Michela Solinas saranno proiettati gli otto magnifici cortometraggi che compongono la rassegna.

LE PROIEZIONI – Si partirà da "Margherita" di Alice Murgia, seguirà "Il volo di Aquilino" di Davide Melis. Quindi "L’uomo del mercato" di Paola Cireddu e ancora "Il Pasquino" di Alessandra Atzori e Milena Tipaldo (MIRA) con diverse tecniche, dalla stop motion all’animazione digitale. Quindi sarà la volta del regista sassarese Sergio Scavio con il corto "Marina, Marina!" e poi “Di notte c’erano le stelle” di Naked Panda, primo episodio della web-serie antologica “The Shifters, la Terza Missione” partita dalle ricerche condotte nell'Università di Cagliari.

Previste anche le proiezioni di "L’ultima habanera" di Carlo Costantino Licheri e "Un piano perfetto" di Roberto Achenza reduce del Premio del Pubblico conquistato alla Casa del Cinema di Roma.

Il progetto "Visioni Sarde" è stato promosso dalla Cineteca di Bologna ed è reso possibile grazie al sostegno della Fondazione Sardegna Film Commission. Gli impegni organizzativi del tour in Italia e all’estero sono assolti dall’Associazione cinematografica bolognese Visioni da Ichnussa.

Al termine della proiezione sarà offerto a tutti i membri e amici della Sardegna un rinfresco da parte del Circolo “Coghinas”.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata