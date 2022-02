Sono 45 le città italiane ed estere che hanno già aderito a “Visioni sarde”, il progetto cinematografico nato nel 2014 che ha come obiettivo quello di dare spazio e visibilità agli autori sardi.

Per l’edizione numero otto il tour ha preso il via dalla Turchia venerdì scorso con la rassegna trasmessa in streaming sul canale Youtube dell’Istituto Italiano di Cultura di Istanbul. Seguiranno poi Aberdeen (Scozia), Amburgo (Germania), Amman (Giordania), Argirocastro (Albania), Atene (Grecia), Bilbao (Spagna), Bodio (Svizzera), Città del Messico (Messico), Cracovia (Polonia), Erlangen (Germania), Gold Coast (Australia), Groninga (Paesi Bassi), Katowice (Polonia), La Plata (Argentina), La Rioja (Spagna), Leuven (Belgio), Londra (Inghilterra), Loughborough (Regno Unito), Lubiana (Slovenia), Maracay (Venezuela), Monaco di Baviera (Germania), Montréal (Canada), (Neuchâtel (Svizzera), Nicosia (Cipro), Oslo (Norvegia), Ottawa (Canada), Porto (Portogallo), Shanghai (Cina), Sydney ( Australia), Tel Aviv (Israele), Timisoara (Romania), Tokyo (Giappone), Tunisi (Tunisia).

In Italia invece la rassegna farà tappa ad Alessandria, Bologna, Civitavecchia, Fiorano Modenese, Genova, La Spezia, Parma, Piacenza, Roma, Torino, Vercelli e Vicenza.

I film proposti sono quelli di Mira (Il Pasquino), Davide Melis (Il volo di Aquilino), Carlo Licheri (L'ultima habanera), Paola Cireddu (L'uomo del mercato), Alice Murgia (Margherita), Sergio Scavio (Marina, Marina!) Naked Panda (Di notte c'erano le stelle) e Roberto Achenza (Un piano perfetto).

All'associazione bolognese "Visioni da Ichnussa" è stato affidato il compito di curare la fase distributiva della rassegna in Italia e all'estero.

