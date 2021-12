Ha lasciato la Sardegna per inseguire la sua passione – la cucina – e per portarla in giro per il mondo.

Ora è executive chef del ristorante “Aqua” nella lontanissima Hong Kong, locale da oltre 300 coperti che propone un mix di cucina italiana e giapponese. Con, ovviamente, un pizzico – e anche di più – di tradizione sarda. Il suo nome è Andrea Mura.

Sardo di dove?

“Sono nato a Cagliari, ma ho vissuto a Quartu per una grande parte della mia vita”.

Quando ha deciso di girare il mondo?

“Ho lasciato la mia terra nel 2010, dopo aver lavorato al Forte Village per due anni, e sono approdato a Londra. Sono anche stato a Berlino e a Montecarlo per qualche tempo. E poi sono ritornato a lavorare a Londra”.

E ora Hong Kong...

“Sono arrivato a Hong Kong dall’Inghilterra, per aprire un ristorante con la compagnia Aqua Restaurant Group. E adesso, sempre qui a Hong Kong, ne inaugureremo altri due”.

Come descriverebbe la sua cucina?

“Cucinare è un atto d'amore. Ed essendo molto fiero delle mie origini, cerco sempre di portare l’identità e la tradizione sarda in ogni continente dove mi trovo”.

Un piatto tipico sardo che servite a Hong Kong?

“La mia fregola, con astice e caviale”.

Si sente legato alla Sardegna?

“Sì, molto. Come ho detto, in ogni menu, in ogni città mi trovo, oltre a mettere qualcosa di mio, provo a mettere qualcosa di ‘nostro’, ovvero di sardo, perché in un modo o nell'altro, non importa quanto sono lontano, la mia isola sarà sempre con me”.

