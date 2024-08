L'obiettivo è sempre lo stesso: omaggiare gli emigrati che durante la stagione estiva ritornano nel loro paese d'origine e regalare ai cittadini locali una serata di musica e non solo. A San Nicolò d'Arcidano andrà in scena la diciottesima edizione della Festa dell'Emigrato. L'appuntamento è per domani mercoledì 7 agosto.

La manifestazione è organizzata dal Comune in collaborazione con il Gruppo Folk Arcidanese. Andrà in scena una serata dove danze, suoni e colori del mondo incontrano la tradizione sarda. Si comincia alle 19. Il sindaco Davide Fanari e l'amministrazione Comunale incontreranno tutti gli emigrati per un aperitivo e un saluto all'interno della sala consiliare del municipio. Alle 19,30 è prevista la tradizionale sfilata per le vie del paese dei gruppi folk provenienti da diversi paesi della Sardegna e del mondo. Partenza dal piazzale della palestra e ritrovo una fine sfilata nel piazzale del Comune per assistere all'esibizione de Su Ballu Tundu. Ma non è tutto. Alla 21 ci sarà la cena per tutti organizzata sempre da Gruppo Folk Arcidanese.

A partire dalle 22, l'esibizione dei gruppi Folk e di tanti cantanti e musicisti. Si esibiranno Maria Luisa Congiu, Fabrizio Sanna, Laura Santucciu, Paolo Canu, Alessandro Magrini, Tino Bazzoni, Elena Carta e Francesco Zedda. Presente il Gruppo Folk Ampuriesu - Valledoria e quello del Messico Vivo di Saltillo. Presenta la serata Giuliano Marongiu.

