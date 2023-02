Proseguono le indagini sulla fuga di Marco Raduano, il boss della mafia pugliese evaso in maniera clamorosa dal carcere nuorese di Badu e’ Carros nel pomeriggio di venerdì scorso.

La “caccia” per rintracciarlo non si ferma, mentre non si placano le polemiche sulle falle nel sistema di sicurezza del penitenziario.

Sull’accaduto sono state aperte due inchieste. Ed emergono particolari che hanno dell’incredibile: come quello relativo alla sala della videosorveglianza del carcere, che dalle 15 del pomeriggio sarebbe rimasta vuota.

Inoltre, fanno discutere anche gli appalti relativi proprio alla sicurezza, fermi da 5 anni anni.

