La campagna vaccinale anti-Covid in Sardegna torna ad accelerare, dopo due giorni di rallentamento.

Secondo il report del Governo nelle ultime 24 ore negli 88 hub allestiti nell’Isola sono state somministrate 13.736, che portano il totale delle inoculazioni oltre quota 626mila, pari al 77,5% delle 808.440 dosi consegnate alla Regione dalla struttura commissariale centrale guidata dal generale Figliuolo.

La Sardegna, come conferma anche la Fondazione Gimbe nel suo monitoraggio settimanale, si avvicina così alla soglia del 40% della popolazione residente che ha avuto almeno una dose (il 38,42%), mentre si arriva all'11,2% per chi ha completato il ciclo vaccinale.

"La percentuale di over 80 che ha effettuato il ciclo completo è pari al 69% a cui aggiungere un ulteriore 14,5% solo 1a dose - sottolinea la Gimbe - la percentuale di popolazione 70-79 anni che ha effettuato il ciclo completo è pari al 13,1% a cui aggiungere un ulteriore 52% solo 1a dose; la percentuale di popolazione 60-69 anni che ha effettuato il ciclo completo è pari al 9,3% a cui aggiungere un ulteriore 33% solo 1a dose".

Infine "la percentuale di dosi somministrate su dosi consegnate per Astrazeneca è pari al 74,4%".

Da domani, come annunciato dalla Regione, partirà in Sardegna l'adesione per gli over 50, che si potranno prenotare sul portale delle Poste.

Per l’avvio delle prenotazioni per gli over 40, invece, come spiegato dal commissario Ats Temussi, si attende la consegna di ulteriori dosi, per poter ricalibrare i target.

