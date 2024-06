Un raid prima a Cagliari per rubare un’auto e un’altro a Monserrato, per dare fuoco ad alcune vetture, dopo aver fatto razzia di benzina: sono tre le persone denunciate dai carabinieri grazie a un'operazione-lampo portata avanti utilizzando testimonianze e le immagini delle telecamere del Comune di Monserrato piazzate nell'abitato.

Per tutti c’è la pesante accusa di furto aggravato e di incendio di tre auto.

L'operazione è stata coordinata dal capitano Ignazio Cabras, comandante della Compagnia dei carabinieri di Quartu, e dal luogotenente Pierpaolo Sabiu, comandante della stazione di Monserrato.

Tutto è stato ricostruito nei particolari: i tre, la notte scorsa, avrebbero prima rubato un'auto a Cagliari, dopo averne aperta un’altra per portare via alcuni abiti conservati nell'abitacolo. Si sarebbero quindi diretti a Monserrato dove hanno asportato della benzina da un furgone parcheggiato.

Con la bottiglia di benzina in mano poi si sarebbero diretti in altre strade dando a fuoco una macchina parcheggiata dalla sera prima, con le fiamme che hanno rapidamente raggiunto altre due macchine in sosta, rimaste ugualmente danneggiate.

Qualcuno si è però accorto di quanto accadeva, allertando i carabinieri di Monserrato. Le indagini sono scattate immediatamente e alla fine, a stretto giro, i tre presunti responsabili del raid notturno sono stati identificati.

Ora il fascicolo è sul tavolo della Procura della Repubblica di Cagliari, cui il capitano Ignazio Cabras e il luogotenente Pierpaolo Sabiu hanno girato un rapporto.

Monserrato è da giorni sotto lo stretto controllo delle forze dell'ordine con posti di blocco nell'abitato e nelle periferie.

