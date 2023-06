«In occasione del turno di ballottaggio, che si terrà nei giorni di domenica 11 e lunedì 12 giugno ad Assemini, il Partito Sardo d'Azione invita iscritti, militanti, simpatizzanti e quanti si riconoscono nei valori del sardismo a supportare e votare il candidato a Sindaco Mario Puddu».

Lo rende noto il commissario provinciale Christian Stevelli.

«II PSd'Az – si legge in un comunicato – intende sostenere il progetto politico e programmatico del candidato Mario Puddu per uno sviluppo economico, duraturo e sostenibile, per dare alla città una guida sicura, affidabile e di esperienza».

Puddu è sostenuto da liste civiche e di centrodestra e sfiderà Diego Corrias, alla guida di un'alleanza tra M5s e Pd con liste del centrosinistra.

