Tornano gli screening organizzati dalla Consulta delle donne di Villa San Pietro, che da anni programma in paese visite specialistiche gratuite.

Domani, in occasione della Giornata di sensibilizzazione alla prevenzione organizzata da Salute donna sezione Sardegna, sarà la volta delle visite senologiche: per sottoporsi al test sarà necessario prenotarsi. Ma domani sarà anche la giornata della Camminata in rosa organizzata dalla Consulta: il ritrovo è fissato alle 11,30 al Centro di aggregazione sociale di via Parodi, al termine per tutte le partecipanti ci sarà un buffet offerto dalle organizzatrici.

Silvana Lai, presidente della Consulta delle donne, illustra il programma della giornata: “Potranno sottoporsi alla visita 35 donne, per quanto riguarda la camminata abbiamo ricevuto già le adesioni di 155 partecipanti, provenienti anche da Pula e Sarroch. Sfileremo fianco a fianco per le vie del paese per i diritti delle donne”.

Ivan Murgana

