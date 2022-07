“Il vaiolo delle scimmie è un'emergenza sanitaria globale”.

Lo ha affermato il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) Tedros Adhanom Ghebreyesus in una conferenza stampa. Si tratta del più alto livello di allerta dell'Oms.

L’aumento dei casi di vaiolo delle scimmie (DI COSA SI TRATTA) riguarda anche l’Unione Europea. "Sono preoccupata per il numero crescente di casi di vaiolo delle scimmie nell'Ue, ora ne abbiamo oltre 7.000, un aumento di quasi il 50% rispetto a una settimana fa", ha dichiarato in questi giorni la Commissaria Ue alla salute Stella Kyriakides.

Per far fronte all’emergenza, l'Ue si è assicurata altre 54.530 dosi del vaccino, portando ora a oltre 163mila il numero totale di dosi acquistate per gli Stati membri per rispondere all'epidemia in corso. A finalizzare l'acquisto è stata l'Autorità per la preparazione e la risposta sanitaria (Hera).

Le consegne dei vaccini "continueranno a essere effettuate nelle prossime settimane e mesi e per tutto il resto dell'anno", si legge in una nota dell'Esecutivo Ue.

