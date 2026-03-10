La sera di venerdì 13 marzo il torrino del Bastione di Saint Remy si accenderà di rosa. «Un gesto semplice, ma dal forte valore simbolico, pensato per richiamare l'attenzione sulla Neuromielite ottica - Nmods, una malattia rara che colpisce il sistema nervoso e che, proprio per la sua scarsa diffusione, è spesso poco conosciuta», fa sapere il comune.

L'iniziativa rientra nella campagna di sensibilizzazione dedicata al mese della Nmodsa, promossa per far conoscere meglio questa patologia, sostenere le persone che ne convivono e incoraggiare una diagnosi tempestiva.

«L'illuminazione del Bastione rappresenta un invito rivolto alle cittadine e ai cittadini a fermarsi un attimo, alzare lo sguardo e ricordarsi, che dietro quella luce rosa ci sono storie, difficoltà e speranze. Un modo per trasformare un luogo simbolo di Cagliari in un messaggio di vicinanza e consapevolezza», conclude la nota.

