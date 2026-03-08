A livello globale il glaucoma rappresenta la seconda causa di cecità e interessa circa 64 milioni di persone nel mondo di cui circa un milione in Italia.

In occasione della Settimana mondiale del glaucoma, il 13 marzo l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Sezione Territoriale di Sassari ripropone l’appuntamento dedicato alla prevenzione della salute visiva. Sarà possibile sostenere uno screening visivo gratuito dalle 8.30 alle 13 nel Centro Oculistico Sociale (Cos) nella sede UICI di via Quarto n. 3. Le visite saranno effettuate dalla dottoressa Marina Peralta.

L’iniziativa rientra nella campagna nazionale di sensibilizzazione sostenuta dalla Fondazione Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità - IAPB Italia ETS, realizzata in partnership con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione sull’importanza della diagnosi precoce.

Lo screening è rivolto ai cittadini a partire dai 30 anni, età in cui è consigliabile iniziare i controlli periodici, soprattutto in presenza di familiarità o altri fattori di rischio.

La prevenzione è fondamentale: il semplice controllo della pressione oculare può permettere di individuare tempestivamente eventuali alterazioni e intervenire con terapie adeguate prima che il danno diventi significativo.

Sempre nella stessa sede, a partire dalle 11, si terrà inoltre un incontro informativo aperto alla cittadinanza, dedicato alla sensibilizzazione e al confronto sui temi della prevenzione del glaucoma e della tutela della salute visiva coordinato dalla dottoressa Laura Giorico.

