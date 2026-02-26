Il Comune di Usini ospiterà le attività progettuali della iniziativa sull’alzheimer “Curarsi di chi si prende cura”, un progetto operativo finalizzato al sostegno dei familiari che assistono persone affette dalla patologia. Il progetto prevede attività di supporto, informazione e accompagnamento rivolte ai caregiver familiari ed è realizzato in collaborazione tra l’Ambito Plus Anglona Coros Figulinas e l’Associazione Amas, con i quali sono stati individuati spazi per i familiari di persone con demenza, luoghi dove, con il supporto di professionisti e professioniste qualificate, saranno realizzate le attività di formazione di Arteterapia, Musicoterapia, attività occupazionali e stimolazione cognitiva. L’avviso è finalizzato all’individuazione dei beneficiari che potranno accedere alle attività previste dal programma. Il Comune di Usini ha partecipato attivamente ai lavori e le attività progettuali per gli abitanti della Macro area 2 si svolgeranno nel paese. Le modalità di partecipazione, i requisiti e i termini di presentazione delle domande sono indicati nell’avviso pubblico.

