Il Comune di Siurgus Donigala, in collaborazione con l’Associazione Diabetici Cagliari, organizza venerdì 6 marzo la seconda edizione della “Giornata di Prevenzione e Sensibilizzazione sul Diabete” rivolta alla cittadinanza e alle scuole del territorio. L’iniziativa, realizzata in sinergia con l’Istituto comprensivo Isili Mandas (plesso di Siurgus Donigala), si propone di promuovere la diagnosi precoce e l’adozione di stili di vita sani, attraverso screening glicemici e momenti di approfondimento scientifico.

La mattina sarà dedicata agli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria, con screening della glicemia capillare, realizzati con il consenso dei genitori, per individuare eventuali criticità in età pediatrica. Il pomeriggio, a partire dalle 15, lo screening nell’Aula consiliare sarà esteso a tutti i cittadini, residenti e non. Alle 17 avrà inizio il convegno scientifico, moderato da Luigi Erriu, con la partecipazione di esperti di rilevo: il sindaco Antonello Perra, Gianluca Nuvoli (Associazione Diabetici Cagliari), Riccardo Trentin (Federazione Rete Sarda Diabete ODV), Laura Perra (diabetologa e presidente SID Sardegna), Roberta Matta (Biologa Nutrizionista) e Andrea Pinna (chinesiologo).

L’iniziativa gode del sostegno della Società Italiana di Diabetologia Sezione Sardegna, del CISM, dell’Ordine dei Biologi della Sardegna e della Federazione Rete Sarda Diabete, e testimonia la collaborazione virtuosa tra mondo scientifico, istituzioni e scuola. «Questa alleanza è fondamentale per affrontare efficacemente l’incidenza del diabete in Sardegna», dichiara Carol Tola, presidente dell’Associazione Diabetici Cagliari. La giornata rappresenta un’occasione preziosa per sensibilizzare la popolazione sull’importanza di prevenire il diabete attraverso corretta alimentazione, attività fisica e controllo regolare della glicemia.

