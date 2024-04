Un weekend dedicato interamente al benessere psicofisico e alle buone abitudini. Con «piccole e semplici azioni» la “missione salute” non è lontana. Questo il messaggio che Sport e Salute ha lanciato per questo fine settimana, all’insegna della Giornata Mondiale dell’Attività Fisica e Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace (sabato) e la Giornata mondiale della salute, che ricorre oggi.

Un messaggio veicolato attraverso un video che vede come protagonisti donne, uomini, ragazzi e bambini alle prese con la routine quotidiana. Camminare, giocare, andare in bicicletta, socializzare in movimento, adottare una corretta alimentazione, ma anche sfruttare ogni occasione durante l’arco della giornata come alzarsi dalla scrivania per fare una pausa, preferire le scale all’ascensore, portare il cane a passeggio e dedicarsi al giardinaggio. Attività apparentemente banali che possono dare rilevanti soddisfazioni.

Adottando queste semplici abitudini, è possibile migliorare la propria salute senza necessariamente dover ricorrere a sessioni di allenamento strutturate e intensive. L'integrazione dell'attività fisica nella vita quotidiana, insieme a scelte alimentari sane, rappresenta la base per uno stile di vita attivo e corretto, che è la via migliore per stare bene, per prevenire molte patologie e per raggiungere un perfetto equilibro psicofisico. Queste semplici attività, spesso sottovalutate, contribuiscono a migliorare la qualità della vita.

