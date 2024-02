Se hai ceduto alla tentazione dei dolci, delle fritture e degli eccessi di cibo, non preoccuparti: ecco alcuni consigli utili per aiutarti a tornare sulla giusta strada.

La parola d’ordine è prima di tutto la qualità: concentrati su alimenti integrali, frutta e verdura di stagione, proteine magre e grassi sani. Riduci inoltre il consumo di cibi processati, zuccherati e ad alto contenuto di calorie “vuote” ossia fonte esclusiva di energia e nessun principio nutritivo. Ripristina il senso delle giuste quantità di cibo, utilizzando piatti più piccoli e facendo attenzione alle dimensioni delle porzioni: anche la quantità ha il suo peso nella dieta!

Dopo le festività, fai spazio alla cucina casalinga e prepara in autonomia i tuoi pasti: ciò ti consentirà di controllare gli ingredienti e le porzioni, riducendo l'assunzione di zuccheri aggiunti e sale. Pensa di pianificare i tuoi pasti in anticipo per evitare scelte alimentari impulsive e poco salutari, prepara un piano settimanale e fai la spesa, di conseguenza, in modo da avere a disposizione gli ingredienti giusti per preparare pasti equilibrati.

Come ultimo consiglio, ma non per importanza, bevi almeno 1,5/2 litri d’acqua al giorno; spesso un corpo non correttamente idratato è anche un corpo subdolamente affamato.

Pietro Senette – Nutrizionista e ricercatore

