Ciò che mangiamo può essere determinante per la qualità dell'abbronzatura e della nostra salute

Con l'arrivo dell'estate, il desiderio di ottenere un'abbronzatura perfetta aumenta. Oltre alle due costanti, protezione solare e tempo trascorso al sole, anche la dieta gioca un ruolo cruciale nel determinare la qualità e la durata dell'abbronzatura. L'alimentazione può infatti influenzare sia il colore della pelle ma soprattutto favorire un'abbronzatura sana e duratura.

I protagonisti indiscussi sono senz’altro i carotenoidi. Essi sono pigmenti vegetali che contribuiscono alla colorazione di frutta e verdura, come carote, peperoni, pomodori e spinaci. Questi composti, di cui i principali sono il beta-carotene, il licopene e la luteina, hanno infatti un duplice effetto: possono sia aiutare ad ottenere un'abbronzatura più intensa sia offrire una protezione naturale contro i danni causati dai raggi UV. Completano l’opera le vitamine C ed E che sono essenziali per un’abbronzatura in sicurezza.

La vitamina C, presente per esempio in questo periodo in fragole e peperoni, stimola la produzione di collagene, migliorando l'elasticità della pelle. La vitamina E, invece, presente in noci, semi e oli vegetali, protegge la pelle dai danni ossidativi.

Pietro Senette

Nutrizionista e ricercatore

