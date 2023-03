In occasione della Settimana Mondiale del Glaucoma – in programma dal 12 al 18 marzo –, verrà promossa una campagna di sensibilizzazione e di prevenzione in collaborazione con l'Azienda ospedaliera Universitaria di Cagliari. Secondo l’OMS, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la patologia oculare degenerativa in questione affligge circa 55 milioni di persone nel mondo e costituisce la prima causa di cecità irreversibile. Spesso è correlata ad una pressione oculare troppo alta, per cui la prevenzione e una diagnosi precoce risultano di fondamentale importanza per arginarne i danni.

Per tutta la prossima settimana i volontari della sezione territoriale di Cagliari dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus - APS distribuiranno materiale informativo sulla prevenzione del glaucoma nelle principali piazze del capoluogo. Inoltre anche quest’anno sarà possibile effettuare delle visite gratuite nel reparto di Oculistica universitaria dell’ospedale San Giovanni di Dio. Ci si può prenotare con una email all’indirizzo settimanadelglaucomacagliari@gmail.com (indicando nome, cognome, età e numero di telefono) o chiamando al numero 070523422.

L’iniziativa è prevista per martedì 14, giovedì 16 e venerdì 17 marzo, dalle 14,00 alle ore 17,30. «Ringraziamo ancora una volta il professor Maurizio Fossarello e l'Oculistica dell'Aou di Cagliari per la preziosa collaborazione – afferma Maria Basciu, presidente dell'Unione Ciechi e Ipovedenti di Cagliari –, per noi la prevenzione è fondamentale, così come la ricerca. Iniziative come questa consentono di scoprire i primi segnali di questa patologia e le diagnosi precoci favoriscono l'individuazione di terapie adeguate».

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata