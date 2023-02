Buone notizie per gli utenti dei poliambulatori di Lanusei, Tortolì e Jerzu.

Dopo 2 anni di stop, è di nuovo a disposizione dei cittadini una specialista in Allergologia, la dottoressa Stefania Esu. Stesso discorso vale per Reumatologia: dopo circa un anno di assenza di un professionista, via alle visite grazie all’arrivo della dottoressa Alessandra Piras. Inoltre, saranno potenziati gli orari di Pneumologia, Geriatria e Nutrizione clinica.

Il risultato grazie all’impegno della direzione generale Asl e del direttore del Distretto sanitario.

Anche Luigi Ferrai, direttore del presidio ospedaliero di Lanusei, non nasconde la propria soddisfazione: «Nonostante le difficoltà degli ultimi tempi nel reperire medici, siamo riusciti a trovare queste due nuove professioniste – spiega – questo anche grazie al gruppo di specialisti che già lavora da noi: una squadra molto competente e affiatata che rappresenta un incentivo e un’attrattiva per l’arrivo di nuovi specialisti».

«Chi decide di venire da noi – conclude Ferrai – si inserisce senza difficoltà in un ambiente di lavoro positivo».

Allergologia sarà attiva per un totale di 12 ore alla settimana, divise tra il poliambulatorio di Lanusei e quello di Tortolì. Diverso il discorso per Reumatologia: nei poliambulatori di Lanusei e Tortolì la specialista sarà operativa per 11 ore settimanali spalmate sulle due strutture, mentre nel poliambulatorio di Jerzu opererà per 4 ore bisettimanali.

Pneumologia sarà invece operativa per 24 ore settimanali, con un aumento di 6 ore, cosi come Geriatria vedrà incrementare di 6 ore il servizio, per un totale di 21 ore settimanali. Nutrizione clinica opererà, invece, per 8 ore settimanali, con un aumento di 3 ore. Inoltre, sono in itinere le procedure per l'attivazione di ulteriori ore per Cardiologia e Otorinolaringoiatria.

I nuovi orari sono attivi da subito ed è quindi già possibile prenotare con la nuova agenda. Attualmente il Cup sta provvedendo ad effettuare un recall per le vecchie prenotazioni di Allergologia e Reumatologia, per cercare di riassorbirle con le nuove disponibilità orarie.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero unico regionale al 1533 oppure il Cup dell’Asl Ogliastra allo 0782/490315, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 16.30.

(Unioneonline/v.l.)

