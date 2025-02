La Asl di Oristano 5 lancia la campagna vaccinale contro la malattia comunemente chiamata “Fuoco di Sant'Antonio”, che prenderà il via lunedì 10 marzo in tutta la provincia.

Tutti i sessantacinquenni, nati nell'anno 1960, residenti in provincia di Oristano, nei prossimi giorni riceveranno una lettera o una telefonata da parte del Servizio di Igiene Pubblica, nella quale saranno invitati a presentarsi presso la più vicina sede vaccinale per la somministrazione gratuita della prima dose del vaccino per la prevenzione dell'Herpes Zoster, a cui seguirà una seconda dose a distanza di circa due mesi.

«Sono 2.271 i sessantacinquenni della provincia che saranno invitati a presentarsi nei nostri ambulatori – spiega la direttrice del dipartimento di Prevenzione Maria Valentina Marras - Attualmente solo il 4,6 per cento di chi rientra in questa fascia d'età è già vaccinato contro l'Herpes Zoster, per cui è importante sensibilizzare chi riceverà la nostra convocazione ad aderire alla campagna, che rappresenta una preziosa opportunità per proteggere la propria salute».

Oltre ai nati nel 1960, convocati direttamente dai servizi di Igiene Pubblica della Asl, potranno richiedere la vaccinazione gratuita tutte le persone dai 18 anni in su che soffrono di patologie come diabete, tumore, malattie cardiovascolari o respiratorie, insufficienza renale o coloro che sono immunodepressi o anziani, i quali sono colpiti più frequentemente dal Fuoco di Sant'Antonio. Per farlo, potremo prenotare un appuntamento nel più vicino centro vaccinale.

