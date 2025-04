«Nel mese della resurrezione e della vita, che rinasce: donate. Aiuterete altre persone a continuare a vivere». È il nuovo e puntuale appello di inizio mese del dottor Mauro Murgia, direttore del centro trasfusionale dell’ospedale San Martino di Oristano, che ricorda l'importanza del gesto solidale che può salvare vite umane. Ad Oristano si può sempre donare presso il centro trasfusionale, dalle 8 alle 12. E non occorre prenotarsi.

Il dottor Murgia ha precisato: «Solo nella nostra sede possiamo ricavare dalla stessa sacca anche un’unità di piastrine necessarie per i pazienti oncoematologici». Ma non solo. Anche ad aprile 2025 i volontari delle sezioni locali dell’Avis saranno infatti mobilitati per organizzare quattordici giornate per la raccolta di sacche di sangue nelle loro sedi. I primi appuntamenti sabato 5 aprile a Gonnosnò e Mogoro e domenica 6 aprile a Terralba. Poi sabato 12 aprile a Ghilarza, domenica 13 a Marrubiu e San Vero Milis, mercoledì 16 a Bosa, venerdì 18 a Santulussurgiu e sabato 19 aprile a Sedilo e Terralba. Infine sabato 26 aprile a Paulilatino e domenica 27 aprile ad Arborea e Milis.

© Riproduzione riservata