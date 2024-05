È stato firmato nei giorni scorsi un protocollo di intesa tra l’ente Renzo Galanello e l’Istituto Europeo Formazione Consulenza Sistemica Terapia Relazionale (IEFCOSTRE), nell’ambito del progetto “Giada”. L’accordo segue di poche settimane la collaborazione stipulata tra l’ente guidato da Ivano Argiolas con il Dipartimento di Psicologia, Pedagogia, Filosofia dell’Università di Cagliari, che prevede la predisposizione di attività di formazione e di ricerca-azione.

«Le attività dell’ente Renzo Galanello, e nello specifico del progetto Giada - dice Mirian Agus, psicologa e professoressa associata presso il Dipartimento di Psicologia, Pedagogia, Filosofia - sono volte alla promozione del benessere psicologico lungo l’intero arco di vita nonostante i limiti posti dalla malattia cronica».

Il progetto Giada è uno dei sei progetti dell’ente benefico Renzo Galanello e mira a fornire supporto ed ascolto a quanti vivono a contatto con la malattia cronica (non solo persone con talassemia), siano esse pazienti, familiari, operatori sanitari.

«Si tratta di un progetto che si propone di costruire percorsi non solo con le persone direttamente coinvolte, ma anche coi loro famigliari e operatori sanitari, perché la malattia entra in casa e spesso colpisce duramente i famigliari – spiega il fondatore e Presidente dell’ente Ivano Argiolas - Per questa attività abbiamo previsto un team di tre psicologhe e due operatori convenzionati perché il tema è fra i più delicati. Molti ci chiedono se ci occupiamo solo di talassemia e su questo non possiamo negare sia la nostra radice: abbiamo due progetti su sei che sono mirati alla talassemia, ma abbiamo deciso fin da subito di non limitare il nostro sguardo a questa patologia».

«La presenza di una malattia cronica richiede un notevole impegno quotidiano in termini di cura e di carico emotivo – aggiunge Nicoletta Olla, psicologa e componente del Comitato tecnico-scientifico dell’ente Renzo Galanello - Il progetto Giada opera affinché questi pazienti, dove necessario, possano ritrovare il proprio benessere psicologico».

Ha così preso vita la convenzione tra l’ente Galanello e l’istituto IEFCOSTRE, che punta a garantire un supporto psicologico e sociale alle persone bisognose di una rete capace di sostenerle psicologicamente davanti al disagio provocato dalla malattia cronica.

«Una rete – sottolinea Roberta Speziale, referente del progetto e Presidente di IEFCOSTRE - che permetta di realizzare un intervento di supporto anche per gli operatori sociosanitari garantendo loro un supporto formativo e di supervisione dedicato. Un’attività volta, dunque, a costruire insieme ai pazienti e agli operatori un’opportunità di adattamento alla vita e non solo alla malattia».

