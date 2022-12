Il concetto di guarigione condiviso dai grandi guaritori tra i quali Ippocrate, Paracelso, Hahnemann, Bach e Steiner era molto semplice, tutti loro ritenevano, che il benessere fosse il risultato dell'armonia, emotiva, spirituale e mentale e constatarono, che trattando gli squilibri psicologici dei pazienti, anche le patologie organiche ne traevano sollievo.

L'obiettivo della floriterapia è quello di aiutare la persona a equilibrare le emozioni, a un livello sempre più profondo e completo. Le essenze sono estratti naturali, che sfruttano l'energia dei fiori selvatici, sono un sostegno nei periodi più difficili, non hanno effetti collaterali e sono indicati per tutti, anche per i bambini, gli anziani e le donne in gravidanza compresi i nostri amici a quattro zampe.

Le essenze più utilizzate a questo scopo sono i fiori di Bach, i fiori Australiani Bush, i fiori Californiani, i fiori Himalayani, e i fiori dell'Alaska.I fiori si somministrano non in base al disturbo, ma secondo la personalità, che li assumerà. Benchè il meccanismo d'azione delle essenze floreali non sia del tutto dimostrato, sono state condotte numerose ricerche in proposito, il dottor Richard Gerber nel suo eccellente libro Vibrational Medicine, definisce le essenze rimedi vibrazionali, come le medicine vibrazionali contengono energie sottili ad alta frequenza, che sono in grado di agire sui corpi energetici sottili, nonché a livello dei canali emotivi, mentali e spirituali.

Anche l'autore di Flower essences, Gurudas fornisce un'interessante descrizione della modalità d'azione delle essenze sul corpo fisico e su quello sottile,quando un'essenza è ingerita o assorbita attraverso la pelle, inizialmente è assimilata nella corrente sanguigna, quindi si deposita a metà tra il sistema circolatorio e quello nervoso, dove la polarità dei due sistemi produce una corrente elettromagnetica, che ne permette l'assorbimento ad un livello molto profondo.

Fra le essenze oggi più apprezzate sono sicuramente gli australiani denominati Bush, per la località dove vengono raccolti i fiori, questi portano in se la forte energia vibrazionale incontaminata del luogo dove nascono e crescono spontaneamente. Queste essenze floreali hanno una lunghissima storia, che abbraccia molte culture, già prima della nascita di Cristo, infatti, venivano usate ai fini curativi, gli aborigeni australiani abitanti del luogo, ottenevano gli effetti benefici di un'essenza floreale mangiando il fiore intero. Già usati in India, Egitto e sud America, queste essenze sono diventate note in Europa solo a partire dal Medioevo, dove abbiamo le prime testimonianze dell'uso dei fiori, per curare le malattie legate all'umore.

Esse agiscono molto più in fretta, rispetto ai fiori di altri sistemi, già dopo 5-7 giorni dall'assunzione si nota la loro azione sia sul piano psichico, che su quello fisico. Fra i fiori australiani più noti e importanti abbiamo Mulla-mulla, che dona una grande sensazione di rilassamento, aiuta la donna a sostenere la sindrome pre-mestruale e le vampate di calore in menopausa. Crowea, è un fiore, che trasmette tonicità ed energia a mente e corpo, rilassa i muscoli ed è efficace per i problemi allo stomaco, indicato anche per le infiammazioni intestinali, che possono essere lenite e in alcuni casi risolte. Macrocarpa può essere assunto quando sopraggiungono stanchezza e calo di energia, nonché indebolimento del sistema immunitario. Sturt Desert Pea è l'emblema floreale dell'Australia meridionale, lo stato più arido del continente, ed è particolarmente rappresentativo delle caratteristiche del territorio in quanto cresce nelle zone desertiche. La forza e il potere di questa pianta, la si può vedere quando agisce sul dolore, le ferite profonde, le tristezze, portando liberazione, nuove motivazioni e nuova energia nell'individuo.

Black-eyd Susan agisce sulle condizioni negative dell'individuo, come impazienza, attività incessante, costante dispendio di energia, sforzo continuo. Gli effetti positivi del rimedio sono la capacità di calmarsi, e la possibilità di raggiungere la pace interiore. Le essenze singole o composte possono essere acquistate nelle Farmacie o Erboristerie in flaconcini, dopo aver avuto un colloquio approfondito con il Naturopata specialista, esperto del settore, che può valutare le combinazioni più adatte ad ogni singolo caso.

Franca Senette

© Riproduzione riservata