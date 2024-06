Durante l'estate, molte persone sperimentano una diminuzione della pressione arteriosa, o ipotensione, che può portare a sintomi come stanchezza, vertigini e debolezza. Tralasciando i casi iatrogeni sui quali è necessario rivedere la terapia, per tutti gli altri mantenere una dieta equilibrata è essenziale per controllare la pressione sanguigna e prevenire problemi cardiaci.

L’estate fortunatamente risulta una stagione assai generosa dove è possibile sfruttare la vasta disponibilità di frutta e verdura fresca, ideali per mantenere una dieta che favorisca la salute cardiaca. Questi alimenti sono infatti fondamentali grazie al loro contenuto di due elementi capisaldi del volume ematico: preziosi elettroliti e immancabile acqua biologica.

Preferire pasti leggeri e frequenti piuttosto che abbondanti e pesanti aiuta invece a diminuire l’impegno digestivo del nostro corpo e a mantenere stabili i livelli di energia. Bere un’adeguata e costante quantità di acqua oligominerale ed evitare bevande alcoliche o zuccherine che tendono a disidratare completa e chiude il cerchio.

Pietro Senette

Nutrizionista e ricercatore

