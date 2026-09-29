Quattro giornate di screening ecografici per prevenire diverse malattie. Il Comune di Cabras, su proposta dell’assessorato alle Politiche Sociali, Assistenziali e Sanitarie, patrocina l’iniziativa “I Giorni della prevenzione”, organizzata dall'Associazione Nazionale Tutte le età attive per la solidarietà, insieme all’Associazione Medici della Prevenzione e alla Federazione Regionale Pensionati Cisl.

Durante il mese di ottobre sarà possibile accedere in maniera gratuita a uno screening ecografico per la prevenzione delle patologie che interessano reni, fegato e colecisti, seno e prostata. Il programma prevede quattro giornate dedicate a diverse fasce d’età, con un numero massimo di visite disponibili per ciascun appuntamento.

Si parte il 7 ottobre, con gli screening ecografici della prostata, rivolti a un massimo di 60 pazienti di età superiore ai 50 anni. Le visite si svolgeranno a Oristano dalle 9 alle 12.30 nei locali di via Benedetto Croce 29. Il secondo appuntamento è in programma il 14 ottobre, a Cabras, con le ecografie di fegato e colecisti, rivolte a un massimo di 60 pazienti di età superiore ai 40 anni. Gli screening si terranno dalle 9 alle 12.30 presso il Centro Polivalente di via Tharros.

Il 21 ottobre la giornata sarà dedicata alla prevenzione del tumore al seno, con ecografie rivolte a un massimo di 50 pazienti di età superiore ai 35 anni. Le visite si svolgeranno a Oristano dalle 9 alle 12.30 in via Benedetto Croce 29.

L’ultimo appuntamento è previsto per il 28 ottobre a Cabras, con le ecografie dei reni, rivolte a un massimo di 50 pazienti di età superiore ai 40 anni. Anche in questo caso le visite si terranno dalle 9 alle 12.30 presso il Centro Polivalente di via Tharros.

Le visite potranno essere prenotate a partire da tre giorni prima di ciascun appuntamento, dalle 9 alle 11, chiamando il numero 379 385 1938. Gli eventuali posti ancora disponibili saranno assegnati direttamente presso le sedi indicate, a partire dalle 8.30 del giorno della visita, secondo l’ordine di arrivo. Sono escluse dagli screening le persone attualmente in cura per le patologie oggetto degli esami.

L’iniziativa nasce dalla volontà di promuovere una maggiore cultura della prevenzione e di offrire alla cittadinanza un'opportunità concreta per dedicare attenzione alla propria salute.«Anche quest’anno siamo al fianco delle associazioni di volontariato, garantendo il sostegno dell’Amministrazione per offrire ai cittadini importanti opportunità di prevenzione. È un’iniziativa che nasce dalla collaborazione tra enti locali, associazioni e professionisti e che mette al centro la tutela della salute e delle persone. Attraverso queste attività vogliamo contribuire a ridurre, per quanto possibile, le difficoltà che ancora oggi molti cittadini incontrano nell’accesso ai servizi sanitari e nel diritto a ricevere cure e controlli adeguati» ha affermato l’Assessora alle Politiche Sociali, Assistenziali e Sanitarie Laura Celletti. «Con queste giornate vogliamo portare la prevenzione più vicino alle persone, offrendo gratuitamente la possibilità di effettuare alcuni importanti screening. Il progetto mette al centro la salute e il benessere della comunità e rendere la prevenzione alla portata di tutti», hanno concluso Salvatore Camedda e Felicity Anne Rowe presidenti rispettivamente dell’Anteas di Oristano e della sezione di Cabras.

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