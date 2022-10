Non conta solo l’anagrafe. L’età biologica, condizionata anche da malattie che in qualche modo rendono più fragile il sistema immunitario ed aumentano quindi il rischio di sviluppare Herpes Zoster, va sempre considerata. «E spiega come mai la vaccinazione sia indicata anche per persone più giovani che magari presentano malattie reumatiche: pensate che con il Lupus il rischio di sviluppare lo Zoster aumenta di oltre 150 volte rispetto alla popolazione normale - spiega Daniela Marotto. Per chi soffre di malattie reumatiche oltre alla patologia stessa anche le terapie possono determinare un quadro di immunodepressione che va considerata con grande attenzione: la prevenzione vaccinale è fondamentale per questi pazienti, a maggior rischio di Herpes Zoster».

Sia chiaro: si tratta solo di un esempio, che però spiega bene come non ci si debba fermare solamente al parametro età. Pensate solo al diabete: Una ricerca condotta negli USA su 62 studi mostra come chi affronta il diabete (in particolare di tipo 2), presenta un rischio più alto del 30% di sviluppare l’infezione. Un altro studio mostra invece come l’incidenza di Herpes Zoster e di nevralgia post-erpetica risulti più elevata, del 78% e del 50%, rispettivamente, negli individui con diabete rispetto a chi ha una glicemia normale.

