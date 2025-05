Il fumo causa 90.000 morti l'anno in Italia, quasi la metà per tumori, ed è la principale causa di morte evitabile. E a esso sono collegati molti tipi di cancro, non solo ai polmoni, ma anche altre malattie come quelle cardiovascolari.

Lo evidenziano gli oncologi che, in vista della Giornata Mondiale senza Tabacco del 31 maggio, insieme alla Fondazione Umberto Veronesi richiamano l'attenzione su una delle misure più efficaci nella lotta al tabagismo: l'aumento delle tasse sul tabacco.

Nove diagnosi di tumore del polmone su 10 sono causate dal fumo di sigaretta, il che equivale, in Italia, a oltre 40mila nuovi casi nel 2023.

«Agli stili di vita scorretti, e tra questi prima di tutto il fumo di sigaretta, si attribuisce circa il 40% delle diagnosi di cancro, che in Italia si stimano nell'ordine di 390.000 all'anno, oltre 1000 al giorno», commenta Francesco Perrone, presidente dell'Associazione italiana oncologia medica (Aiom). «Al tabacco però - precisa - è legato anche l'aumento di rischio di altri tipi di cancro delle vie respiratorie, come quello della laringe o faringe, o quelli che colpiscono organi dell'apparato digestivo, come pancreas e stomaco. Ma anche il tumore della vescica. I dati scientifici inoltre ci dicono che il rischio aumenta con l'aumentare delle sigarette fumate».

Malattia e ricoveri, inoltre, hanno costi elevati a livello individuale e sociale ma anche un significativo impatto sulla sostenibilità di tutto il Servizio Sanitario Nazionale. Si stima infatti che i costi diretti e indiretti dovuti al tabagismo tocchino i 24 miliardi di euro l'anno nel nostro Paese. Per questo motivo Aiom si è schierata a favore dell'iniziativa per ottenere un drastico aumento delle accise sul tabacco: «È l'unica strategia che abbia dimostrato - continua Perrone - di ridurre in maniera efficace il numero di fumatori, come dimostrano i dati Cergas. Il vantaggio non è per la salute del singolo ma per tutto il Servizio sanitario nazionale, a cui si potrebbero anche destinare i ricavi derivanti dall'aumento delle accise. Auspichiamo si intraprenda un percorso politico per arrivare a questo obiettivo».

