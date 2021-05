Il comitato per i medicinali per uso umano dell'Agenzia europea del farmaco (Ema) ha esteso il periodo di conservazione approvato della fiala scongelata e non aperta del vaccino Pfizer/BioNtech a 2-8 ° C (cioè in un normale frigorifero).

Ad oggi l’indicazione era di una possibile conservazione in frigorifero fino ad un massimo di cinque giorni, ora il periodo è stato prolungato a un mese (31 giorni). Lo rende noto l'Ema.

La nuova indicazione apre, dunque, la strada a nuove opportunità di somministrazione.

