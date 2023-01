Nel periodo festivo si tende generalmente a ingrassare: una situazione che coinvolge anche molte persone che in genere hanno buona cura della propria alimentazione. I bagordi natalizi non sono di certo alleati della dieta, anzi: durante cenoni e pranzi con i parenti si tende infatti a ingerire più calorie del normale. Ecco perché è fondamentale “resettare” tutto e ricominciare a mangiare in modo più sano, cercando innanzitutto di ridurre i componenti più presenti negli alimenti natalizi. Il riferimento è ai carboidrati raffinati, agli zuccheri complessi, ai grassi e al sodio, i quali hanno spesso uno scarso potere saziante ma al contempo favoriscono l’incremento di peso.

Soluzioni depurative

In questo periodo post festivo è importante quindi cercare di “disintossicarsi” rivolgendo la propria attenzione a cibi sani e ricchi di sostanze nutritive preziose. Sono fondamentali soprattutto la frutta e la verdura di stagione, che sono state un po’ trascurate sulle tavole nelle scorse settimane. Si tratta infatti di alimenti ricchi di fibre, vitamine e sali minerali, che permettono di depurare l’organismo e donano la giusta dose di energia, senza al contempo appesantirlo. Allo stesso tempo bisogna continuare a introdurre carboidrati, cercando solo di limitare le quantità rispetto alle feste e optando magari per i prodotti integrali. Questo vale soprattutto per i cereali e per i cibi che ne derivano: basti pensare per esempio alla pasta, al riso e al pane, componenti basilari in una dieta equilibrata.

E, a proposito di equilibrio, in questo periodo è consigliabile evitare di privarsi completamente di alcuni cibi, cercando invece di ridurre le quantità. Uno dei segreti per farlo consiste nell’iniziare ogni pasto mangiando un piatto di verdura, una soluzione che ha un duplice vantaggio. Da una parte si ha la possibilità di introdurre nell’organismo una buona quantità di sostanze nutritive importanti - come le già citate fibre e vitamine - e dall’altra si riesce a saziarsi parzialmente prima ancora di mangiare il primo. Ciò significa che saranno necessarie porzioni più piccole per arrivare a un livello completo di sazietà.

È importante continuare inoltre a dare spazio al pesce e alla carne, soprattutto quella bianca: tali prodotti rappresentano infatti eccellenti fonti di proteine di origine animale. Questo vale anche per il latte: in questo caso, meglio optare per quello parzialmente o totalmente scremato, in quanto più leggero e digeribile.

Seguire una dieta equilibrata e disintossicante post natalizia non significa certo rinunciare completamente ai grassi. L’importante è optare preferibilmente per quelli di qualità e di origine vegetale: un po’ di olio extravergine di oliva rappresenta infatti il condimento perfetto per ogni piatto, a patto di non esagerare.

Non saltare i pasti

Per cercare di rimettersi in forma dopo il periodo natalizio si potrebbe pensare di saltare i pasti, in modo tale da introdurre meno calorie nell’organismo. Una scelta che, in realtà, si rivela deleteria e, a lungo andare, dannosa. Questo perché nel pasto successivo si tenderebbe a mangiare di più per colmare il senso di fame e, di conseguenza, a ingerire un quantitativo eccessivo di cibo in un’unica soluzione.

Piuttosto, come consigliano gli esperti, è preferibile mangiare in modo regolare ed effettuare attività fisica, in modo tale da cercare di ridurre il peso in eccesso accumulato durante le festività.

Sarebbe buona norma, inoltre, andare nella direzione opposta rispetto a quella del digiuno, aumentando invece il numero di pasti e di spuntini. Questi ultimi, troppo spesso sottovalutati, rappresentano invece uno dei segreti per recuperare la forma fisica, a patto ovviamente di scegliere prodotti salutari e che non siano ricchi di grassi “cattivi”. Via libera quindi alla frutta fresca, ma anche a quella secca: le mandorle e le noci, per esempio, sono ricche di Omega 3 e di antiossidanti, sostanze indispensabili per mantenersi in salute.

È quindi sufficiente adottare alcuni semplici comportamenti quotidiani per avere benefici a livello dell’intero organismo, anche dopo avere trascorso un Natale all’insegna di qualche eccesso a tavola.

***

Addio chili di troppo: un obiettivo possibile

Accelerare il metabolismo per ridurre i chili in eccesso accumulati durante il periodo festivo. Deve essere questo il "mantra" a cui affidarsi nelle prime settimane del nuovo anno. Chi ha mangiato molto durante il Natale, ed è di conseguenza ingrassato, può comunque adottare alcuni accorgimenti quotidiani per aiutare l'organismo a smaltire il peso di troppo.

Smaltire le calorie

Come detto, bisogna puntare innanzitutto a far sì che il proprio metabolismo sia rapido nello smaltimento delle calorie. Un'operazione favorita dall'assunzione di alcuni cibi benefici per l'organismo, a partire ovviamente dalla frutta e dalla verdura. Nello specifico, in una dieta equilibrata post festiva sono consigliati i broccoli, prodotto versatile che deve trovare spazio sulle tavole di chi vuole rimettersi in forma, ma anche il peperoncino, evitando ovviamente di abusarne se si soffre di problemi allo stomaco. Ci sono anche alcuni tipi di frutta che vantano proprietà di questo tipo, come per esempio l'ananas e i limoni. Per accelerare il metabolismo si può optare poi per lo zenzero e il tè verde, oltre che per un quadratino di cioccolato fondente di alta qualità. Quest'ultimo, in particolare, può rappresentare una piccola "coccola" per il nostro palato: privarsi del tutto dei dolci infatti si rivela spesso complesso, soprattutto dopo un periodo in cui pandori, panettoni e prodotti di questo tipo sono stati protagonisti di pranzi e cene.

Come consigliano i nutrizionisti, è consigliabile consumare diversi di questi alimenti nel corso della giornata. Un solo cibo difficilmente può aiutare a velocizzare lo smaltimento delle calorie, ma la combinazione tra più prodotti rappresenta invece una soluzione vincente.

Buone abitudini

Quello che si mangia è fondamentale, ma conta anche la velocità con cui si consuma il cibo. Farlo troppo rapidamente significa inghiottire molta aria - e quindi gonfiarsi - e, inoltre, rende molto difficile raggiungere un adeguato senso di sazietà.

È importante dunque mangiare piano, dedicando al pasto almeno 20 minuti. I segreti consistono nell'introdurre bocconi piccoli di cibo all'interno della bocca e masticare con grande attenzione. In questo modo ci si sentirà più sazi prima e, di conseguenza, si consumeranno quantitativi minori. Una buona norma da tenere sempre in mente, anche quando i tempi per il pranzo sono ridotti per motivazioni lavorative.

Altro fattore cruciale, quando si desidera tornare in forma dopo le feste natalizie, consiste nell'idratarsi in modo adeguato. Bere acqua permette all'organismo di depurarsi, eliminando le tossine in eccesso e agevolando chi vuole perdere qualche chilo in eccesso. Non esiste un quantitativo definito, ma in generale sono consigliabili tra gli 1,5 altri e i 2 litri al giorno: queste misure possono ovviamente variare sulla base degli stili di vita di ognuno. Chi pratica molto sport o è impegnato in un lavoro dispendioso può aumentare la quantità di acqua bevuta: se si preferisce variare vanno bene anche il già citato tè verde e le tisane, purché al loro interno si metta poco zucchero. È fondamentale, infine, non attendere lo stimolo della sete per idratarsi. Questo vale anche nelle fredde giornate invernali, quando si tende a bere meno.

***

Anche in inverno lo sport e il riposo sono validi alleati

Durante il periodo festivo si tende spesso a mangiare più del solito. Le tavolate natalizie possono rappresentare un banco di prova importante per chi vuole mantenersi in forma: ecco perché, una volta passato il periodo festivo, è fondamentale adottare alcune regole comportamentali che, per quanto semplici, possono rivelarsi decisive. L'attività fisica è senza dubbio uno dei segreti per stare bene, anche dopo il periodo natalizio. Se si è abituati a praticare sport è bene continuare a farlo anche durante la stagione invernale, in modo tale da non perdere lo stato di forma e bruciare le calorie in più che, fisiologicamente, si introducono con pranzi e cene festivi. Non serve strafare e allenarsi come uno sportivo professionista, ma basta tenere un po' in allenamento il proprio organismo.

Non solo attività fisica

Se le temperature lo consentono - o se, meglio ancora, si ha la possibilità di allenarsi in uno spazio coperto - sarebbe preferibile dedicarsi all'attività fisica durante la mattinata, soprattutto prima di colazione.

A fare la differenza sono soprattutto le discipline aerobiche, grazie alle quali si possono bruciare diverse calorie: un po' di corsa o una pedalata, anche sul tapis roulant o sulla cyclette - si rivelano un toccasana. Accanto allo sport, riveste un ruolo fondamentale il riposo: occorre infatti dormire almeno sette-otto ore a notte concedendosi anche, se possibile, una pennichella pomeridiana di circa 15 minuti.

Per mantenersi in forma nel periodo invernale è fondamentale poi ridurre al minimo lo stress, che spesso può portare a mangiare troppo e in modo disordinato, anche dopo la fine delle festività natalizie. Per farlo è sufficiente dedicarsi alla lettura di un buon libro, oppure eseguire esercizi di respirazione e di concentrazione. In questo modo ne beneficeranno corpo e mente.

© Riproduzione riservata