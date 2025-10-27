Cure palliative, a Cagliari un nuovo servizio nella realtà virtualeLa presentazione dell’iniziativa al San Giovanni di Dio
Via alle cure palliative nel Metaverso. Domani alle 10 nel “day-service” di cure palliative dell’ospedale San Giovanni di Dio (al primo piano) si terrà la presentazione e inaugurazione del nuovo servizio nella realtà virtuale: due le iniziative, con possibilità di consulenze e accesso in realtà aumentata alla Stanza Serena, un metodo di stimolazione multisensoriale già attivo all’Aou.
Alla presentazione parteciperanno Vincenzo Serra, commissario straordinario dell’Aou di Cagliari, Francesco Di Costanzo, presidente di Fondazione Italia Digitale, Gabriele Finco, direttore sanitario dell’Aou di Cagliari, Maria Cristina Deidda, referente del Day-service di cure palliative, Andrea Marrucci, amministratore Future.
Alla presentazione parteciperanno anche pazienti che hanno sperimentato il servizio cure palliative nel Metaverso.
