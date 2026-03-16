Mangiare distratti? Un vero sabotaggio silenziosoIl nutrizionista ci ricorda l'importanza di mangiare senza distrazioni
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il nutrizionista ci ricorda l'importanza di mangiare senza distrazioni.
Ogni boccone che ingoi senza prestare attenzione è un piccolo tradimento verso il tuo corpo. Mangiare davanti allo schermo, correndo tra impegni o distratto dai pensieri significa interrompere il dialogo naturale tra stomaco, intestino e cervello, compromettendo la digestione e l’assimilazione dei nutrienti.
Spesso il risultato non si vede subito, ma si sente: gonfiore, pesantezza, energia che cala e quella sensazione di “pieno… ma vuoto” che rovina la giornata. Sedersi, respirare, masticare lentamente e assaporare il cibo, percependo davvero ciò che serve al corpo, senza forzare i suoi tempi naturali. Solo così la digestione diventa efficiente, l’energia si rinnova e il corpo torna leggero e vitale.
Mangiare consapevole non è una regola rigida: è rispetto, cura. È un gesto consapevole che ogni giorno trasforma il semplice pasto in un vero dono di benessere personale. Mangiare distratto, invece, è un sabotaggio silenzioso che ahimè paga il corpo e sconta in salute!
Pietro Senette
Nutrizionista e ricercatore