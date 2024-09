Il numero unico europeo 116117 per le cure mediche non urgenti arriva anche in Sardegna. Areus ha avviato il nuovo servizio e la sperimentazione è partita nel territorio della Asl Sulcis Iglesiente, azienda sanitaria pilota del progetto regionale. La migrazione sugli altri territori verrà completata entro il 2025.

Come spiega la direttrice generale Simonetta Bettelini, «l'avvio è stato possibile grazie alla collaborazione garantita dalla direzione della Asl Sulcis Iglesiente e dell'ARES, coinvolti rispettivamente a livello di distretti di Carbonia, Iglesias e isole che corrispondono al distretto telefonico 0781 e al Dipartimento di ICT. Da oggi, dunque, l'utente avrà un unico numero per avere risposta a diversi bisogni di salute non urgenti».

Si dice soddisfatto anche l’assessore regionale alla Sanità Armando Bartolazzi: «Questa iniziativa si inserisce a pieno titolo nel novero delle attività di implementazione e miglioramento dei servizi socio sanitari in favore di cittadini e operatori su cui l'assessorato sta lavorando attivamente sin dal primo giorno». «Lo scorso 5 settembre – continua Bartolazzi – ho incontrato Areus, Ares e Asl Sulcis Iglesiente apprezzando il buon lavoro svolto in stretta sinergia dai rispettivi uffici. L'assessorato si impegna nel favorire l'estensione del servizio all'intero territorio regionale una volta conclusa la fase di sperimentazione».

«L'attivazione del numero 116117 rappresenta un punto di svolta nell'assistenza sanitaria territoriale», sottolinea la direttrice generale ASL Sulcis Iglesiente Giuliana Campus. «intercettando prioritariamente la domanda a bassa intensità viene assicurata la continuità assistenziale in sinergia con i numeri 112 - 118, pilastri dell'emergenza urgenza. Come ASL Sulcis Iglesiente abbiamo accolto con entusiasmo il ruolo Aziendale capofila del progetto e abbiamo provveduto a coinvolgere tutti gli attori del sistema: Guardie mediche, MMG, Sindaci del territorio attraverso attività di comunicazione, informazione e formazione».È prr

Come spiegato dal project Manager Alessandro Bianchi, con il nuovo servizio l'utente potrà mettersi in contatto con la Centrale 116117 «attivata a Nuoro presso la sede di Areus, gratuitamente, tutti i giorni h24. Nella centrale operatori sanitari e tecnici, opportunamente formati potranno indirizzare i chiamanti verso la risorsa più adeguata per competenza professionale e territoriale". L’obiettivo è di assicurare l'assistenza o la consulenza sanitaria più adeguata ai loro bisogni attraverso il trasferimento di chiamata ai Medici di Continuità Assistenziale negli orari di servizio e, ove ve ne fosse la necessità, alla Centrale 118».

I vantaggi del nuovo servizio sono tutti volti a facilitare l'accesso della popolazione ai servizi sanitari e sociali territoriali. È prevista la centralizzazione delle chiamate al Servizio di Continuità Assistenziale, componendo il numero 116117 (nella fase iniziale si potrà chiamare anche il vecchio numero della postazione dell’Ex Guardia Medica). SI potranno richiedere prestazioni e/o consigli medici non urgenti nelle ore di apertura del servizio di Continuità Assistenziale, chiedere informazioni sulle modalità di scelta/revoca dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta.

