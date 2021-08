Sono ormai in molti a conoscere le proprietà neuroprotettive dei polifenoli contenuti nel tè verde, bevanda che è dunque valida alleata nella lotta alle malattie neurodegenerative.

Ora, però, la conferma arriva dagli scienziati cinesi, che dati alla mano hanno dimostrato come il consumo di tè verde possa aiutare a prevenire il morbo di Alzheimer.

Lo riferisce il Science and Technology Daily.

Con il sempre più intenso invecchiamento della popolazione, le malattie neurodegenerative, tra cui il morbo di Alzheimer, stanno mostrando tassi di incidenza rapidi ed elevati. Gli scienziati della Anhui Agricultural University e della University of Science and Technology of China hanno rivelato in una ricerca, apparsa anche sulla rivista Molecular Nutrition and Food Research, che il tè verde potrebbe favorire la riduzione dei danni sinaptici nonché il miglioramento dell'apprendimento e della memoria.

I polifenoli della catechina del tè verde proteggono, in particolare, dallo stress ossidativo e da infiammazioni e riescono a inibire l'aggregazione beta-amiloide: uno dei tratti ricorrenti nel cervello colpito da Alzheimer è proprio l'accumulo di placche di proteina beta-amiloide, mucchi disordinati di una sostanza di scarto metabolico che circondano e distruggono le sinapsi, i punti nevralgici della comunicazione tra neuroni.

I PRECEDENTI – Già due anni fa, uno studio pubblicato sul Journal of Biological Chemistry dagli scienziati della University of Southern California aveva dimostrato come i topolini con Alzheimer si riprendevano completamente non mostrando più i sintomi della malattia con una dieta arricchita di due composti naturali, uno estratto dal tè verde (epigallocatechina-3-gallato) e l'altro dalla carota (acido ferulico), presente anche in pomodori, riso, grano, avena. Secondo gli scienziati, erano stati sufficienti tre mesi di questa dieta (con un dosaggio delle due sostanze di 30 milligrammi per chilo di peso dell'animale) per riportare i topolini con demenza a una condizione di normalità.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata