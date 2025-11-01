È in programma a Santa Teresa Gallura, l’8 novembre, nella Sala Taphros della Stazione Marittima, la giornata di sensibilizzazione sulla Disprassia Oculare organizzata dall’Associazione “Per Piccoli Passi” Sardegna ODV.

Un appuntamento di grande valore, che mira a diffondere conoscenze e strumenti per riconoscere precocemente i segnali della disprassia, un disturbo che può compromettere le abilità motorie e di coordinamento nei bambini. Il convegno si concentrerà in particolare sulla Disprassia Oculare, approfondendo l’importanza dello screening precoce per individuare tempestivamente le difficoltà dell’età evolutiva e favorire interventi mirati ed efficaci.

Tra i relatori: Simone Gori, professore associato di Psicologia Generale all’Università di Bergamo; Monja Tait, psicologa e psicoterapeuta in Neuropsicologia dello Sviluppo; Elena Spigno, optometrista e presidente dell’associazione “Per Piccoli Passi” Sardegna ODV; e la dottoressa Annalisa Sanna, medico di medicina generale.

La partecipazione è gratuita e sarà possibile iscriversi tramite QR Code per riservare il proprio posto.

L’iniziativa segue l’evento di ottobre che aveva visto la Nazionale Italiana Parlamentari sfidare una rappresentativa locale in una partita benefica terminata 1-1, per sostenere i progetti dell’associazione.

