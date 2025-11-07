La campagna antinfluenzale della Asl di Sassari ha tre nuovi testimonial: il sindaco di Sassari Giuseppe Mascia, il sindaco di Alghero Raimondo Caciotto e l’assessora ai servizi sociali del comune di Ozieri Margherita Molinu. «Io mi vaccino perché ho cura di me stesso e perché ho a cuore le persone più fragili che vivono intorno a me»: queste le parole del primo cittadino sassarese che oggi si è vaccinato. Nei prossimi giorni seguiranno l’esempio anche Raimondo Caciotto e Margherita Molinu.

L’obiettivo della campagna è quello di sottolineare l’importanza della vaccinazione per rafforzare il messaggio di prevenzione e responsabilità nei confronti delle persone più fragili, in particolare gli anziani e coloro che soffrono di patologie croniche. La vaccinazione antinfluenzale è gratuita e fortemente raccomandata a tutti quelli che hanno il maggior rischio di andare incontro a complicanze come conseguenza della malattia. Durante tutta la campagna, oltre a quello antinfluenzale sarà anche possibile sottoporsi ai vaccini anti covid, anti pneumococco, anti herpes zoster.

«La vaccinazione è un atto potentissimo di prevenzione ma è anche un atto di amore e responsabilità verso noi stessi e gli altri. Quindi vaccinatevi, i vaccini sono sicuri ed efficaci, evitano la malattia e ne riducono gli effetti collaterali», ha dichiarato Anna Burruni, direttore del servizio di Igiene e sanità pubblica della Asl n. 1.

DOVE VACCINARSI – I cittadini potranno vaccinarsi in uno dei 9 ambulatori vaccinali della Asl di Sassari diffusi sul territorio. Per prenotare la vaccinazione è sufficiente contattare il numero verde 800334466, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 18.00; dal proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta che ha aderito alla campagna. Ci si potrà rivolgere anche ai medici degli Ascot o in una delle farmacie del territorio che hanno aderito all’iniziativa.

© Riproduzione riservata