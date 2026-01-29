«L’ARNAS G. Brotzu prosegue il proprio impegno a tutela dei pazienti e della continuità assistenziale e, in un contesto nazionale caratterizzato da una crescente carenza di personale sanitario, ha deciso di adottare misure concrete per rafforzare l’organizzazione».

È quanto si legge in una nota che annuncia l’assunzione di 72 infermiere e 38 operatori socio-sanitari (OSS), tutti con contratto a tempo determinato. «Si tratta di un importante sforzo organizzativo ed economico – fa sapere l’ARNAS – imprescindibile per rispondere in modo concreto ai bisogni di salute dei cittadini e per garantire un’assistenza qualificata, sicura e centrata sulla persona.

Il rafforzamento del personale risponde alla necessità di garantire la continuità nella copertura dei turni di lavoro, sostenere i carichi assistenziali e assicurare il pieno rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) nei tre presidi ospedalieri dell’ARNAS».

