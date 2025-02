Anche i cittadini di Cabras possono richiedere al Comune il sostegno economico regionale finalizzato al miglioramento della qualità della vita dei cittadini affetti da Fibromialgia.

L’indennità è erogata nella forma di un contributo per il rimborso delle spese sostenute per interventi di carattere sanitario, qualora non coperti da Servizio sanitario regionale, sociosanitario e di cura alla persona, soggette a rendicontazione, fino a un massimo di 800 euro.

Per poter ricevere il beneficio occorre essere in possesso di specifici requisiti: essere residenti a Cabras, avere la certificazione medica non successiva al 30 aprile attestante la diagnosi di fibromialgia, rilasciata da un medico specialista, non da un medico di medicina generale e, infine, non beneficiare di altra sovvenzione pubblica concessa esclusivamente per la stessa diagnosi.

La liquidazione del contributo avverrà solo a seguito dell’avvenuto trasferimento delle risorse assegnate al Comune da parte della Regione Sardegna.

«Il nostro percorso al fianco delle persone affette da fibromialgia prosegue - ha affermato l’assessora alle Politiche Sociali Laura Celletti - Quando nel 2019 la nostra amministrazione aveva evidenziato la necessità di accendere una luce su questa patologia, sostenendo la raccolta firme, la strada era ancora impervia. Oggi siamo felici che una parte dei diritti del malato sia finalmente riconosciuta».

Le richieste di contributo dovranno pervenire al Comune tramite lettera raccomandata oppure consegnate al Protocollo del Comune entro il 30 aprile 2025. Il Comune entro il 30 giugno del 2025 approverà l’elenco dei beneficiari.

