Per alcune categorie di farmaci aumentano i consumi nei mesi primaverili ed estivi.

Nel secondo trimestre del 2024 in farmacia sono state vendute 444,6 milioni di confezioni di medicinali per un valore di 4,5 miliardi di euro, con un aumento dell'1,5% dei volumi e del 2,5% del valore rispetto al trimestre precedente.

In base ai dati esaminati da Pharma Data Factory, che monitora le vendite del 95% delle farmacie italiane, a guidare la classifica dei farmaci più venduti è il comune antipiretico Tachipirina, con un valore di vendite pari a 66 milioni di euro. Seguono l'antibiotico Augmentin (37 milioni) e la vitamina D Dibase (36 milioni).

Nella top ten anche il farmaco contro l'asma e la Bpco Foster; l'antidiabetico Rybelsus; l'integratore per la flora batterica Enterogermina; il farmaco per disturbi psichici Xanax; l'antibiotico intestinale Normix; la Cardioaspirina; il farmaco contro asma e Bpco Revinty Ell e il farmaco per vene e capillari Daflon.

Fra i nomi che spiccano per la forte crescita c’è quello dell'antidiabetico Rybelsus. Il farmaco è indicato per il trattamento degli adulti affetti da diabete di tipo 2, tuttavia contiene lo stesso principio attivo (semaglutide) alla base di medicinali per il trattamento dell'obesità. Nel secondo trimestre 2024 ha macinato vendite per un valore di 26,9 milioni di euro di valore, il 75% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Importante, inoltre, la crescita del vasoprotettore Daflon, utile per disturbi come gambe pesanti (tipico in estate) ed emorroidi: ha registrato un aumento del 17% rispetto allo scorso anno.

Nel complesso, secondo l'indagine, nel corso dell'ultimo anno (luglio 2023 - giugno 2024) sono stati dispensate circa 1,79 miliardi di confezioni di farmaci per un valore di 17,9 miliardi di euro. «Anche per questo periodo di analisi possiamo definirne l'andamento come in crescita, con dati di sensibile aumento per alcuni prodotti, in parte legati alla stagionalità, in parte al forte aumento del trend di consumo», commenta Giorgio Cenciarelli, amministratore delegato di Pharma Data Factory. «Mi riferisco in particolare a semaglutide che è una molecola che sta facendo registrare risultati clinici ed economici da record in diversi ambiti», conclude.

