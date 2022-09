Protocollo d’intesa sottoscritto dalla Asl di Oristano e la Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) di Oristano per potenziare i servizi oncologici sul territorio e supportare le donne affette da tumore nei percorsi di cura e riabilitazione.

A siglare l’intesa il dg della Asl 5 Angelo Serusi e la presidente Lilt Eralda Licheri. Grazie all’accordo il day hospital oncologico dell’ospedale San Martino riceverà in comodato d’uso gratuoto lo scalp cooler, un casco refrigerante utilizzato durante la chemioterapia per ridurre la caduta dei capelli, un effetto collaterale delle cure che può avere un impatto psicologico estremamente negativo sui pazienti.

“Il San Martino sarà una delle prime strutture sanitarie in Sardegna a dotarsi di questo strumento - afferma Serusi -. Un risultato che raggiungeremo per merito della sinergia con la Lilt, associazione che ringraziamo di cuore per la collaborazione. Questa acquisizione, che ci rende particolarmente orgogliosi, si inserisce nel percorso di potenziamento che stiamo compiendo come Asl su tutta la filiera oncologica, dagli screening fino alle cure palliative, attraverso l'assunzione di nuovo personale”.

Nei mesi scorsi infatti l’organico è stato rinforzato con l'assunzione di un nuovo medico palliativista, mentre nel day hospital oncologico sono stati assunti due medici e ne è stato stabilizzato un terzo.

