Ritorna il talk di approfondimento sulla salute dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari, in collaborazione con il gruppo L’Unione Sarda, “15 minuti con”. Il tema della prossima puntata, in diretta martedì 9 maggio alle 17, sarà la fibromialgia, una patologia caratterizzata da dolori muscolari diffusi associati ad affaticamento, rigidità, problemi di insonnia, di memoria e alterazioni dell'umore.

A dialogare sul tema con il giornalista Fabrizio Meloni, responsabile Comunicazione e Relazioni esterne dell’Aou, sarà il professor Alberto Cauli, direttore della Reumatologia del Policlinico Duilio Casula, che spiegherà più nel dettaglio di cosa si tratti e di come la fibromialgia possa essere trattata. Si va dall’assunzione di farmaci, al cambiamento dello stile di vita, sempre per ridurre i sintomi e migliorare lo stato di salute generale: purtroppo, infatti, non esiste una cura definitiva.

Le cause esatte dell'insorgenza della patologia non sono note. Tra i fattori, emergono quelli genetici, quelli infettivi, ormonali, oltre ai traumi fisici e psicologici.

La diretta sarà trasmessa sui social dell’Aou di Cagliari (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn e Twitter), sul sito www.aoucagliari.it, sulla pagina Facebook de L’Unione Sarda e su www.unionesarda.it. Come sempre gli spettatori potranno fare domande in diretta. Mercoledì i lettori de L’Unione Sarda troveranno gli approfondimenti sull’inserto “Salute” del quotidiano.

