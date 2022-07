Vertice a Cagliari, a Villa Devoto, per parlare di urbanistica e rimpasto. All’incontro hanno preso parte il presidente della Regione, Christian Solinas, e i consiglieri del gruppo Psd'Az, il partito del governatore.

Sull’urbanistica sembra tornato il sereno. Il partito ha in cantiere due provvedimenti diversi (il disegno di legge quadro della Giunta e la proposta di legge del capogruppo Mula) per colmare il vuoto normativo nato dopo la bocciatura del Piano casa approvato nel 2021, ma al tavolo di confronto avrebbe guadagnato terreno l'ipotesi di una sintesi dei punti salienti di entrambi i testi, magari recependo anche parte degli spunti contenuti nella proposta di legge a cui sta lavorando Forza Italia.

Solinas resta comunque sulla sua linea secondo la quale sia il paesaggio sia l’edilizia “hanno bisogno di una riorganizzazione complessiva”, e soprattutto è necessario lavorare di concerto con la Sovrintendenza e il ministero, in modo da dare a cittadini e Comuni un set di norme di riferimento chiare che restituiscano la certezza del diritto.

La richiesta presentata dal gruppo al governatore è stata quella di accelerare l'azione di governo, la possibilità di incontrarsi più di frequente, e di cambiare marcia soprattutto nell'attività di alcuni assessorati.

Per quanto riguarda il rimpasto, il tema è sempre in agenda anche se per ora è tutto fermo data l'attuale indisponibilità al confronto del leader dell'Udc Giorgio Oppi, ricoverato in ospedale. Al vertice i consiglieri avrebbero avanzato nuovamente la proposta di una terza delega al Psd'Az, mentre resta confermata la necessità di assegnare una seconda delega al partito di Oppi. Altra ipotesi, quella per cui la Lega possa perdere una casella. In ogni caso è possibile che, se ci sarà, la verifica di Giunta riguardi solo un paio di assessorati.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata